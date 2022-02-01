В Тюмени перенесли спортивные мероприятия из-за коронавируса. Фото - dsimp.ru.

В Тюмени перенесли спортивные мероприятия из-за сложной обстановки по коронавирусу. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

– Проведение зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся школ и взрослых, который был запланирован на начало февраля, перенесено на более поздний срок, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, – рассказали в ведомстве.

В феврале местные центры тестирования будут принимать нормативы ГТО только у населения старше 18 лет. Такие ограничения будут действовать до улучшения обстановки по COVID-19.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в школах областного центра заработали кабинеты-фильтры для учащихся с ОРВИ. Теперь ребята могут получить необходимую медицинскую помощь в условиях образовательных учреждений, идти в поликлинику не надо. Врачи здесь не только измерят температуру и сатурацию, но и, если нужно, сделают тест на коронавирус.