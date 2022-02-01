«Елочка, не гори!». В Тюмени разбирают новогодние ели

В Тюмени разбирают новогодние ели. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени разбирают новогодние ели. Сейчас специалисты демонтируют 26-метровую конструкцию на Цветном бульваре.

– Сначала специалисты отключили светодинамические элементы, демонтировали электрику, затем с помощью вышки альпинисты поднялись ближе к верхушке, снимая пушистые лапы, шары и свечи. Потом с елки снимут звезду, начнут разбирать каркас и упаковывать все элементы для перевозки их на место хранения, – рассказали о процессе демонтажа в пресс-службе городской администрации.

Кстати, чтобы защитить ель от ультрафиолетовых лучей, ее поместят в закрытое помещение. Также интересно, что на сборку такой высокой конструкции тратят почти месяц, а вот разобрать всё это можно за неделю.

В этом году к новогодним и рождественским праздникам управы административных округов установили 50 елей. До следующих новогодних праздников с ними уже расстались в Комсомольском и Вьюжном скверах, на Никольской площади у строительного института ТИУ, у городской детско-юношеской библиотеки, а также на площади у Тюменского технопарка.