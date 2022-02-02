Погода на 2 февраля 2022 года в Тюмени: снег ослабнет к вечеру

В Тюмени снег ослабнет к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 февраля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается снег. К вечеру он должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью минус 9 – 7 градусов, днем ожидается минус 2-3. Вечером столбики термометров покажут 4 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.

Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.