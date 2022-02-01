В школах Тюмени заработали кабинеты-фильтры для учащихся с ОРВИ.

В школах Тюмени заработали кабинеты-фильтры для учащихся с ОРВИ. Теперь ребята могут получить необходимую медицинскую помощь в условиях образовательных учреждений, идти в поликлинику не надо. Врачи здесь не только измерят температуру и сатурацию, но и, если нужно, сделают тест на коронавирус.

– На нашей базе открыт фильтр для учащихся гимназии, которые заболели. У детей и их родителей есть возможность прийти на прием, получить квалифицированную помощь, сдать тест на ковид, если такая необходимость имеется, – поделилась директор гимназии № 16 Наталья Филиппи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области начали прививать от COVID-19 подростков. Одними из первых на прививку пришли 13-летняя Виктория и 12-летний Александр. Их сопровождала мама – врач.

– Советую всем прививаться, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни без ограничений, – отметила Виктория после того, как ей сделали прививку.