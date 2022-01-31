«Единая Россия» приятно удивила пользователей «Тик Тока» Фото: Мария Толстихина

Молодежь – народ веселый. Это подтверждает молодая аудитория «Тик Тока», которые ради забавы отправляют в службы поддержки банков фразы из популярных современных песен. Один из пользователей сделал тоже самое в адрес политических партий, в частности «Единой России».

Каким же было удивление, когда партия неожиданно ответила естествоиспытателю, и ответила складно, о чём тиктокер снял и выложил видео.

- Нас это, с одной стороны, восхитило, а с другой стороны заставило призадуматься - у них там в ЕдРе есть служба мониторинга мироздания, которая способна уловить и обработать любой сигнал Вселенной и дать на него обратную связь, или партия обзавелась искусственным интеллектом, который это делает вместо людей? - задались вопросом авторы телеграм-канала «Агитуха».