Тюменку накажут за езду по встречке на «Лексусе». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накажут 44-летнюю женщину, водителя «Лексуса». Недавно видео, как она гоняла по встречке и проехала перекресток на красный сигнал светофора, появилось в интернете.

– А вот 19-летний сын собственницы машины в 2021 году 14 раз привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку иномарки, которой он управлял. Он отказался от ответственности, заявив, что не нарушал ПДД, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве заявили, что взяли передвижение иномарки на контроль, учитывая факт, что 19-летнему автомобилисту выписано требование об удалении тонировочной пленки, светопропускаемость которой не соответствует ГОСТу.

ГИБДД рекомендует родителям ответственно относиться к соблюдению ПДД их детьми, которым они доверяют свои автомобили. Неадекватное поведение на дороге начинающих водителей, не имеющих достаточного опыта, но практикующих опасное вождение, может привести к печальным последствиям.