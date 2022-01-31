В Тюмени начали прививать от COVID-19 подростков. Фото: скриншот с видео

В Тюменской области начали прививать от COVID-19 подростков. Одними из первых на прививку пришли 13-летняя Виктория и 12-летний Александр. Их сопровождала мама – врач.

– Советую всем прививаться, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни без ограничений, – отметила Виктория после того, как ей сделали прививку.

По сведениям информационного центра правительства региона, подростков привили вакциной «Спутник М», она ставится в два этапа.

– Пока поступило 960 доз препарата. Вакцинация интересует и родителей, и рябят, – сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 14 Инесса Питухина.

Добавим, что всего в регионе проживают 105 тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947. Всего с начала пандемии ковид подхватили 101 597 человек.

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 090, это на 8% меньше по сравнению с 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровели 10 248 281 человек.