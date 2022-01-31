В Тюменской области пенсионер насмерть забил топором по голове молодую подругу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло в ночь на 24 июня 2021 года в доме на улице Парковой в Заводоуковске.

Он распивал спиртное со своей 29-летней знакомой. Внезапно они поссорились. Мужчина схватил топор и не менее 15 раз ударил им по голове и телу подруги. От полученных ран женщина скончалась на месте.

– В ходе проведения неотложных следственных действий установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления 67-летнего местного жителя. Он дал признательные показания и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.