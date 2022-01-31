В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн. Фото - Сбер.

Новый сервис СберБанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона, все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды чек при этом печататься не будет. В случае необходимости справка по операции всегда доступна в приложении СберБанк Онлайн.

Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС: теперь они смогут получить деньги в банкомате, даже если забыли банковскую карту дома.

В 2021 году был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тысяч банкоматов Сбера поддерживают эту возможность.

Андрей Жарский, вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка:

– Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона. Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь возможность обслуживания «без пластика» появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015