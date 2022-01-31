Тюменскому чиновнику, который с мамой похитил 5 млн из бюджета, продлили арест. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени бывшему директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Игорю Фролову суд продлил срок содержания под стражей. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО до 2 апреля 2022 года.

– Обвиняемый в феврале 2020 года с мамой и директором фирмы похитил из бюджета около пяти миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автодорог в областном центре, – напомнили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Также стало известно, что домашний арест продлен и Ольге Фроловой. Постановления не вступили в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта стал Евгений Сорокин. Он приступил к исполнению обязанностей с 21 декабря 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал глава областного центра Руслан Кухарук.