В Тюмени упал мужчина, чистивший снег на крыше. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени с крыши одного из домов на Московском тракте упал мужчина, который чистил снег. Инцидент произошел около половины первого дня.

– Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 12.44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пострадавший проходит комплексную диагностику и осмотр мультидисциплинарной бригадой на этапе приемного отделения. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

В прокуратуре региона добавили, что человеку, упавшему с крыши, 21 год. По факту несчастного случая проводится проверка исполнения законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.