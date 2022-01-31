Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 10:51

В детском саду № 50 в Тюмени расписали ледяную горку в стиле гжель

Это сделали родители группы «Вундеркинды» вместе с воспитателями
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В детском саду №50 в Тюмени расписали ледяную горку в стиле «гжель». Фото - Анастасия Дробышева.

В детском саду №50 в Тюмени расписали ледяную горку в стиле «гжель». Фото - Анастасия Дробышева.

В детском саду № 50 в Тюмени расписали ледяную горку в стиле гжель. Это сделали родители группы «Вундеркинды» вместе с воспитателями.

Любовь Ахметова и инициативная группа родителей посвятили этому четыре выходных. И теперь на участке для прогулок есть фигуры животных из народных сказок. Нарядная горка украшена ледяными башенками и морозными узорами.

Фото - Анастасия Дробышева.

Фото - Анастасия Дробышева.

СПРАВКА «КП»

Гжель – это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски. Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы.

0