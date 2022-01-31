Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 10:01

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 января 2022 года: заболели еще 947 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 января 2022 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947. Всего с начала пандемии ковид подхватили 101 597 человек.

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 090 человек, это на 8% меньше по сравнению с 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровели 10 248 281 человек.

0