Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 января 2022 года: заболели еще 947 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2022 года увеличилось на 947. Всего с начала пандемии ковид подхватили 101 597 человек.

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 090 человек, это на 8% меньше по сравнению с 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровели 10 248 281 человек.