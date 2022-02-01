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Происшествия1 февраля 2022 3:55

Компьютерщик из Ялуторовска потерял деньги при продаже системного блока мошеннику

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Компьютерщик из Ялуторовска потерял деньги при покупке системного блока у мошенника.

Компьютерщик из Ялуторовска потерял деньги при покупке системного блока у мошенника.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Ялуторовска обратился 44-летний местный житель с заявлением о хищении с его счета денег. Заявитель рассказал следователю, что разместил в интернете объявление о продаже системного блока. В одном из мессенджеров ему написал мужчина, решивший купить имущество.

Покупатель и продавец договорились о сумме и способе доставки товара. Незнакомец предложил воспользоваться сервисом «Безопасная сделка», когда сумма резервируется на сайте до того момента, пока покупатель не получит товар и не подтвердит, что доволен покупкой.

Также незнакомец отправил ялуторовчанину ссылку, активировав которую необходимо указать реквизиты банковского счета, куда якобы поступят деньги.

– Ранее не пользовавшись данным сервисом и не подозревая об обмане, мужчина внес данные своей банковской карты. В результате со счета жителя Ялуторовска списались 9 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.

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