Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 8:21

В тюменской больнице прооперировали женщину с большой опухолью в яичнике

Вход был выполнен лапароскопически с помощью 4 проколов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тюменской больнице прооперировали женщину с большой опухолью в яичнике.

В тюменской больнице прооперировали женщину с большой опухолью в яичнике.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В гинекологическом отделении тюменской ОКБ № 1 прооперировали 51-летнюю женщину с большой опухолью в яичнике. Ранее она обратилась в другое медицинское учреждение с болью и чувством тяжести внизу живота.

– Вход был выполнен лапароскопически с помощью 4 проколов. Чуть больше трех часов потребовалось для того, чтобы убрать спайки и удалить новообразование без участия хирургов. Операция прошла в штатном режиме. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, и в ближайшие дни она вернется домой, – сообщила заведующая гинекологическим отделением ОКБ № 1 Екатерина Солдатова.

Сама тюменка бесконечно рада: «Я госпитализировалась с настроем на сложное вмешательство. Но, когда пришла в себя после наркоза, моей радости не было предела! Доктора в отделении – настоящие мастера, у них золотые руки».

СПРАВКА «КП»

ОКБ № 1 относится к лечебным учреждениям третьего уровня – это самая современная высокотехнологичная медицинская помощь. Трехуровневая система – это способ организации современной медицины. Третий уровень – это медпомощь, дающая эффект в наиболее сложных случаях, многие из которых ранее считались безнадежными.

0