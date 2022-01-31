В тюменской больнице прооперировали женщину с большой опухолью в яичнике. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В гинекологическом отделении тюменской ОКБ № 1 прооперировали 51-летнюю женщину с большой опухолью в яичнике. Ранее она обратилась в другое медицинское учреждение с болью и чувством тяжести внизу живота.

– Вход был выполнен лапароскопически с помощью 4 проколов. Чуть больше трех часов потребовалось для того, чтобы убрать спайки и удалить новообразование без участия хирургов. Операция прошла в штатном режиме. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, и в ближайшие дни она вернется домой, – сообщила заведующая гинекологическим отделением ОКБ № 1 Екатерина Солдатова.

Сама тюменка бесконечно рада: «Я госпитализировалась с настроем на сложное вмешательство. Но, когда пришла в себя после наркоза, моей радости не было предела! Доктора в отделении – настоящие мастера, у них золотые руки».

СПРАВКА «КП»

ОКБ № 1 относится к лечебным учреждениям третьего уровня – это самая современная высокотехнологичная медицинская помощь. Трехуровневая система – это способ организации современной медицины. Третий уровень – это медпомощь, дающая эффект в наиболее сложных случаях, многие из которых ранее считались безнадежными.