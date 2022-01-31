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Общество31 января 2022 8:07

Тюменка, завалившая экзамен в ГИБДД, пьяной повезла бабушку домой

Показания алкотестера составили 0,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Сергей Швецов
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Тюменка, «завалившая» экзамен в ГИБДД, пьяной повезла бабушку домой.

Тюменка, «завалившая» экзамен в ГИБДД, пьяной повезла бабушку домой.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Омутинское автоинспекторы задержали 38-летнюю тюменку на «Киа-Рио». Она была пьяна, водительского удостоверения у нее нет.

– Водитель пила пиво с мужем, затем поехала отвозить бабушку на соседнюю улицу. Женщина прошла обучение в автошколе, но экзамен в ГИБДД завалила. Показания алкотестера составили 0,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Всего в регионе за минувшие выходные задержали 47 пьяных водителей. Один из них – рецидивист из Ялуторовска. На глазах автоинспекторов он на «Киа-Церато» не вписался в поворот и въехал в дорожный знак. Показания алкотестера составили 1,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

29-летний водитель пояснил, что пил пиво с утра, но не помнит с кем, затем поехал по городу. Ранее задерживался пьяным за рулем в июне 2021 года и 10 января 2022-го. Теперь подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

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