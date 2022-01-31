«Сноха» и «следователь» развели 84-летнюю тюменку на 150 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 Тюмени обратилась жительница областного центра 1938 года рождения. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников.

На домашний телефон женщине позвонила неизвестная, которая представилась её снохой и, рыдая в трубку, попросила помощи. Затем к разговору подключился мужчина, который представился следователем и заявил, что её родственница совершила ДТП, но за определенную сумму вопрос можно урегулировать.

– Потерпевшая собрала всю имеющуюся в доме наличность – более ста пятидесяти тысяч рублей – и передала приехавшему за ними молодому человеку. Только несколько часов спустя пенсионерка догадалась связаться с родственницей и выяснила, что стала жертвой мошенников, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.