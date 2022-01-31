Тюменец разбил о голову собутыльника стеклянную кружку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Уватскому району поступило сообщение от местного жителя 1986 года рождения о нанесении ему телесных повреждений. Инцидент произошел между местными жителями.

В день происшествия подозреваемый находился в квартире потерпевшего, где употреблял спиртное, тогда как сам хозяин квартиры отсутствовал. Вернувшись домой, потерпевший стал предъявлять к гостю ряд претензий, после чего между мужчинами возникла ссора.

– Гость схватил хозяина за воротник рубашки и повалил на пол, где ударил по голове стеклянной кружкой. От удара кружка разбилась, а мужчина потерял сознание. Вызвать скорую помощь помог знакомый, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого 38-летнего жителя Уватского района группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.