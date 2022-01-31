Тюменцы голосуют за территории для благоустройства в 2023 году. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы на портале «Я решаю!» голосуют за территории для благоустройства в 2023 году. Сделать это можно будет до 13 февраля включительно.

– Каждый сможет выбрать ту зелёную зону или сквер, которую считает нуждающейся в благоустройстве в первую очередь. В ноябре – декабре прошлого года управы собирали предложения горожан по таким городским объектам. В результате составлен рейтинг территорий, которые, по мнению жителей, должны быть преображены, – рассказали в местной администрации.

Напомним, что тогда жители областной столицы выбрали территории в Солнечном проезде (от пр. Заречный до ул. Ю.-Р. Г. Эрвье), на ул. Николая Федорова, ул. Республики, 21, в районе ул. Энергостроителей, 10, ул. Московский Тракт, 163, ул. Республики, 196, ул. Мусоргского, 38 и 40, ул. Николая Ростовцева, 2 – 10, Шаимском\ бульваре. Повезло и скверам Болгаро-Советской Дружбы и Школьному, а также аллее Молодожёнов.