В Тюмени освободившийся из тюрьмы рецидивист промышлял телефонным мошенничеством. Фото: Скриншот с видео

В Тюменской области в течение двух месяцев в полицию обратились несколько жителей. Граждане сообщили, что стали жертвой мошенника. Во всех случаях на сотовые телефоны потерпевших звонил неизвестный мужчина, который обращался по имени и представлялся их родственником либо знакомым.

Он сообщал, что попал в сложную ситуацию: совершил ДТП, не хватает денег на установку пластиковых окон и прочее, просил занять на короткий срок от одной до двадцати тысяч рублей. Иногда мошенник представлялся оператором компании сотовой связи и заявлял, что гражданину необходимо срочно перечислить деньги на указанный им счет. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила сто тысяч рублей.

– Оперативники задержали мошенника на съёмной квартире на станции Войновка в Тюмени. У него изъяли ноутбук, несколько сотовых телефонов и блокнот с записями, которые делал подозреваемый, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее 39-летний мужчина был судим восемь раз за мошенничество, кражи, грабежи и разбои. Он признался в содеянном и пояснил, что несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Оказавшись на свободе, подозреваемый разработал схему дистанционного мошенничества. Полученные деньги злоумышленник тратил на личные нужды.

В настоящее время следователем возбуждено четыре уголовных дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативники устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.