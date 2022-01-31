35 лет исполнилось самому крупному месторождению «РН-Пурнефтегаза» - Барсуковскому.

Общество «РН-Пурнефтегаз», входящее в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», отмечает 35 лет со дня начала освоения самого крупного по запасам месторождения – Барсуковского, названного в честь организатора нефтяного строительства Западной Сибири, первого руководителя строительного главка «Главтюменнефтегазстрой» Алексея Сергеевича Барсукова.

Месторождение было открыто 13 августа 1984 года, в активную разработку запущено в 1987 году. Освоение велось интенсивными темпами: за первый год работы на месторождении пробурили 22 скважины, добыли 54 тысячи тонн нефти. Рекордсменом стала скважина № 830, которая давала до 47% от общей добычи месторождения в первые годы освоения и успешно эксплуатируется в настоящее время. С начала освоения Барсуковского месторождения началась новая эра развития «РН-Пурнефтегаза». За 35 лет на «Барсуках» добыто более 57 млн тонн нефти и газового конденсата, пробурено 1033 скважины.

На Барсуковском промысле был успешно реализован инвестиционный проект НК «Роснефть» по строительству производственных объектов, обеспечивающих дополнительную добычу нефти на месторождениях с высокой обводненностью. Введенная в эксплуатацию в 2017 году уникальная автономная малогабаритная установка раннего предварительного сброса воды, разработанная в «РН-БашНИПИнефть», за год обеспечила прирост дополнительной добычи в размере 11 тысяч тонн нефти. Экономический эффект от внедрения технологии в течение пяти лет составил порядка 223,9 млн рублей за счёт увеличения пропускной способности системы нефтесбора. Инновационная разработка «Роснефти» подтвердила свою эффективность в условиях Крайнего Севера, по итогам опытно-промышленных испытаний было принято решение о серийном производстве подобных установок на собственных мощностях компании и рекомендована к внедрению в других дочерних обществах.

«РН-Пурнефтегаз» активно реализует проект по разработке газоконденсатных залежей на Барсуковском месторождении. В перспективе планируется ввести в эксплуатацию установку предварительной подготовки газа, которая позволит увеличить добычу природного газа в ближайшие пять лет на 4 486 млн м3 и добычу газового конденсата на 237 тыс. тонн.