Погода на 1 февраля 2022 года в Тюмени: день памяти преподобного Макария Великого обойдется без снега

В Тюмени день памяти преподобного Макария Великого обойдется без снега. Фото: Вадим Бегун

Сегодня,1 февраля, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 15 градусов, днем ожидается минус 7-8. Вечером столбики термометров покажут 8-7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель – в весну раннюю верь». А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.

Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.