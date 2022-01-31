Тюменские спортсмены начнут борьбу за олимпийские медали 5 февраля.

Тюменские спортсмены начнут борьбу за олимпийские медали 5 февраля. Они будут выступать в условиях запрета на использование национальных символов. Российских болельщиков на трибунах не будет.

– В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований, – отметили в информационном центре правительства региона.

Напомним, что на XXIV зимних Олимпийских играх, которые стартуют в китайском Пекине 4 февраля 2022 года, Тюменскую область представят биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

В ведомстве также сообщили, что зимние игры, так же как и летние, пройдут в условиях действующих ограничений в режиме пандемии.

Кстати, областной департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию предлагает тюменцам заявить о своем собственном лыжном рекорде. Принять участие в конкурсе видеороликов под хештегом #ЛыжняРоссии72 может каждый желающий.