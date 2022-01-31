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Здоровье31 января 2022 5:25

Тюменка борется в суде за работу без прививки от коронавируса

Однако ведомство принимает сторону работодателя
Сергей Швецов
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Тюменка борется в суде за работу без прививки от коронавируса.

Тюменка борется в суде за работу без прививки от коронавируса.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменка Ирина П. из Исетского района не желает ставить прививку от коронавируса. Однако из-за ее нежелания прививаться работодатель – АУ «КЦСОН Забота» – отстранил ее от работы. Женщина подала в суд.

– С приказом она не согласна. Считает, что работодатель превысил свои должностные полномочия, нарушил ее конституционное право на труд. Просила признать приказ об отстранении незаконным, выплатить заработную плату за время отстранения, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде выяснилось, что сотрудница помогала защищать права получателей социальных услуг. Поэтому на нее тоже распространяется требование главного санврача региона, а именно сделать прививку от COVID-19. Женщине об этом говорили, но она так и не предоставила сведения о противопоказаниях к прививке.

В итоге Ирине отказали в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными. Решение в законную силу не вступило. Тюменка намерена его обжаловать.

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