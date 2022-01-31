В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров эвакуировали 10 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 46 пожаров. Спасли одного человека, десять эвакуировано.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 29 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, – напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.