Тоболяк похитил у сестры имущество и накупил алкоголя с закуской. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 2 отдела тобольской полиции с заявлением о краже имущества обратилась 27-летняя жительница деревни Щучья. Девушка пояснила сотрудникам полиции, что когда вернулась домой, то обнаружила, что на веранде оторваны от окна доски и из кладовки пропала 10-литровая канистра с бензином и паяльная лампа. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей.

К краже оказался причастен брат заявительницы, который пару дней назад похитил у неё беспроводные наушники стоимостью более 10 тысяч рублей. 27-летний молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый вину признал и пояснил, что в день происшествия он распивал алкогольные напитки в компании.

– Когда спиртное закончилось, а денег на новую порцию не оказалось, он предложил своему товарищу проникнуть в дом сестры. Злоумышленник знал, что в тот день она находилась в гостях у родственницы. Проникнув в дом и похитив имущество, они продали его местному жителю и на вырученные деньги купили алкоголь с закуской, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».