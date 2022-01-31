Погода на 31 января 2022 года в Тюмени: на Афанасия-ломоноса днем будет минус 14

В Тюмени на Афанасий-ломонос днем будет минус 14. Фото: Вадим Бегун

Сегодня,31 января, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14-15 градусов, днем ожидается минус 12 – 14. Вечером столбики термометров покажут 15 – 17 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий-ломонос – береги щеки и нос».

Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большой снегопад, мороз и ветер. Погоду предсказывали еще вороны и... самовар. Если вороны летали стаями, надо было готовиться к сильным морозам. На морозы указывал и самовар, если за чаепитием сильно гудел.