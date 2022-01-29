В Тюмени майор, случайно выстреливший в человека, теперь находится под подпиской о невыезде

Фото: Администрация тюменского муниципального района (www.atmr.ru) Фото: внешний сайт

В Тюмени майора полиции, выстрелившего в человека по ошибке, допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу. От исполнения служебных обязанностей тюменца не отстранили. Пока что ему назначили такую меру наказания, как подписка о невыезде. Об этом «Комсомольской правде-Тюмень» рассказал проверенный источник.

Помимо этого, сотрудники оперативных служб обыскали дом майора. В ходе обыска они изъяли два карабина, включая охотничий нарезной и гладкоствольное охотничье ружьё.

Пострадавшим оказался тюменец Константин Турос 1990-го года рождения. В ОКБ №2 мужчину доставили со следующим диагнозом: огнестрельное ранение правого глаза, перелом костей носа, перелом основания черепа, ушиб головного мозга.

Напомним, трагедия произошла 22 января в районе восьми часов вечера. Старший участковый, будучи на выходном дне, решил пристрелять свой зарегистрированный охотничий нарезной карабин. Для этого он выехал на машине в лесной массив вблизи СНТ «Зеленая роща», что недалеко от поселка Новотарманский Тюменского района. Там он, прикрепив деревянную доску к дереву, стал стрелять. Во время прицеливания тюменец заметил движение в кустах, и произвел два выстрела, подумав, что это дикое животное. После выстрела он услышал крик человека, и подбежал к кустам, там он нашел мужчину с окровавленным лицом. Опасаясь последствий, майор решил никому не сообщать о происшествии кроме своего друга, которому и позвонил. Вместе они доставили раненого к зданию больницы, где посадили на скамейку у входа.