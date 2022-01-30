В досуговом центре «Беседка» тюменцы с ограниченными возможностями распевают украинские песни Фото: Татьяна Коркина

Совершеннолетние жители Тюмени могут стать участниками досугового клуба для инвалидов «Беседка», который работает в областной столице более полугода. Последняя встреча состоялась 27 января 2022 года, на которой собрались не только участники «Беседки», но и тюменские творческие коллективы.

В центре реабилитации рассказали, что встреча пошла весело, задорно и с украинскими песнями. Главные партнеры клуба – ДК «Строитель», библиотека им. Менделеева и библиотека им. Пушкина. Люди участвуют в мастер-классах, концертных программах и литературных встречах. А родоначальником досугового клуба стал проект «Арт-Муза».

Помимо взрослых, во встречах участвуют дети и подростки, но они проводятся отдельно. По данным издания «Тюменская область сегодня», для детей здесь больше возможностей, ведь для них могут устраивать игры, театрализованные представления и многое другое. В этих направлениях участвуют, в основном, музеи («Музейляндия»), библиотеки, культурные центры «Поиск», «Фортуна» и другие.

Следующая встреча намечена на 10 февраля 2022 года.