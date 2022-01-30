Тюменским дачникам перечислили, какие культуры можно посадить в феврале 2022 года Фото: Татьяна Коркина

Томат, перцы, баклажаны, сельдерей и некоторые сорта лука можно высаживать уже в феврале, советует опытная тюменская огородница Людмила Чалкова. По её словам, выбирать следует только позднеспелые и медленнорастущие культуры с длительным периодом вегетации. Если к посадке семян приступить сейчас, то уже в конце апреля или начале мая сеянцы можно высаживать в грунт.

- Прежде чем «распотрошить» запасы припасенных семян, переверните упаковки тыльной стороной и внимательно ознакомьтесь с характеристиками каждой культуры. Не упустите из виду еще один момент – время прорастания семян, - говорит дачница.

Любителям базилика Людмила советует посеять пряность в последней декаде февраля. А вот любителям полюбоваться цветами в феврале уже можно посеять на рассаду лобелию, садовую гвоздику, львиный зев, петунию, сальвию, лаванду. Посадить можно и землянику с клубникой, рассада которой будет расти примерно до конца мая 2022 года. Ведь в грунт эти культуры переносить нужно поздно. Следите за листиками: когда сформируется хотя бы по 5 листов, смело высаживайте.

- Растения, посеянные на рассаду в феврале и начале марта, помимо полива, подкормок и должного температурного режима, потребуется обеспечить дополнительной подсветкой, - заключила Людмила Чалкова.