Жители Тюмени с 1 февраля могут смотреть вакансии на единой платформе «Работа в России» Фото: Татьяна Коркина

О количестве свободных рабочих мест и вакантных должностях с 1 февраля 2022 года можно будет узнать только на единой цифровой платформе «Работа в России». То есть с этого дня узнать о вакансиях через сайт департамента труда и занятости Тюменской области будет невозможно, сообщает «Тюменская линия». Решение принято в связи с изменениями в ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ», определяющих работодателей размещать информацию о потребностях в работниках.

Тюменская область – в числе 19 пилотных регионов, которые в 2021 года перешли на общение с людьми через сайт «Работа в России». Во время подачи заявления в электронном формате, не нужно лично предъявлять все документы. Дело в том, что нужные сведения загружаются в систему при помощи межведомственного взаимодействия.

Благодаря переходу на единую цифровую платформу, будет автоматизирован процесс подбора необходимых сотрудников из любого российского региона и позволит работодателям назначать время и дату собеседования.