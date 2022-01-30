Погода в Тюмени 30 января 2022: температура воздуха около 10 градусов ниже нуля Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 января, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19… C, при прояснении -19…-24 C, днем -8 С…-13 С.

Погода в Тюмени 30 января в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 января – День Антона-перезимника, в честь преподобного Антония Черноезерского, жившего в XVI веке. Перезимником его называли потому, что прошла половина зимы, и впереди уже маячит весна. Крестьяне подмечали: если небо заволокло тучами – значит, будет метель.

В этот день на Руси пекли колобки из толокна, которые символизировали солнце. Толокно смешивали с молоком, маслом, яйцами и солью.