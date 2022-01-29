В Тюмени выставили на торги детский лагерь

Лагерь вмещает 400 детей Фото: "КП" Архив

В Тюменской области продается детский оздоровительный лагерь круглогодичного пребывания «Берендей», который находится в реликтовом сосновом бору в Ишимском районе. Информацию разместили на одном из сайтов объявлений.

Общая вместимость лагеря – до 400 человек. На территории расположены двухэтажный клуб-столовая, административное здание, овощехранилище, складские помещения, баня-прачечная, газовая котельная, гаражи.

Площадь земельного участка – семь гектаров.