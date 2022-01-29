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Недвижимость29 января 2022 11:51

В Тюмени выставили на торги детский лагерь

Лагерь вмещает 400 детей
Мария Толстихина
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Лагерь вмещает 400 детей

Лагерь вмещает 400 детей

Фото: "КП" Архив

В Тюменской области продается детский оздоровительный лагерь круглогодичного пребывания «Берендей», который находится в реликтовом сосновом бору в Ишимском районе. Информацию разместили на одном из сайтов объявлений.

Общая вместимость лагеря – до 400 человек. На территории расположены двухэтажный клуб-столовая, административное здание, овощехранилище, складские помещения, баня-прачечная, газовая котельная, гаражи.

Площадь земельного участка – семь гектаров.

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