Тюменцы стали почти в пять раз чаще звонить в колл-центры Фото: Мария Толстихина

Практически в пять раз увеличилось число обращений в кол-центры Тюменской области. Об этом сообщили в Опертштабе региона.

В начале недели в среднем операторы консультировали 6 - 8 тысяч человек ежедневно, сейчас – более 33 тысяч. Как рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, нагрузка увеличивается день ото дня.

- Мы видим резкий скачок обращений граждан на горячую линию 122, в другие оперативные кол-центры. Люди обращаются за консультациями по поводу симптомов, тестирования, ревакцинации. Все вопросы заведены операторам, при необходимости к работе подключаются врачи, которые принимают решение о консультировании этого больного по телефону, либо направляют неотложку, - рассказала она.