Погода в Тюмени на 29 января 2022 года: осадков не предвидится Фото: Мария Толстихина

В областной столице сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -20,-25, при натекании облачности до -15, днем -10,-15.

Русской православной церковью 29 января по новому стилю отмечается поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.

Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.