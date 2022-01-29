В Тюмени пройдет Градостроительный форум от «Тюменской ярмарки»

Фото: Тюменская линия

Градостроительный форум, а также 14 специализированных выставок намерена провести «Тюменская Ярмарка» в этом году. Об этом рассказал «Мой портал».

По сравнению с 2020-м участников и посетителей стало больше. Главная задача форума - обсуждение на различных секциях самых важных вопросов в отрасли. В частности, Союз «СРОСТО» и Союз строителей (работодателей) Тюменской области предлагают работу отдельной секции посвятить кадровым вопросам.

- Вопрос кадрового обеспечения строительной отрасли был всегда актуальным. Особо он обострился в 2020 году, когда из-за пандемии компании не смогли вывести на площадки рабочих из стран ближнего зарубежья. Прошло почти два года, а мы и сейчас видим острый дефицит специалистов. И спрос не только на высококвалифицированные кадры, не хватает рабочих со средним образованием. Поэтому представители Союза намерены обсудить данный вопрос в рамках Градостроительного форума, - прокомментировала директор Союза «СРОСТО» Елена Катаева.