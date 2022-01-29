Тюменские подростки посоревнуются в дартсе Фото: Архив "КП"

На базе «Тюменского колледжа производственных и социальных технологий» 30 января пройдет первенство города Тюмени по дартс, где примут участие ребята от 10 до 15 лет. В Тюмени такие соревнования будут проводиться впервые.

– Хочется сказать, что этот вид спорта сегодня набирает все большую популярность и мы надеемся, что уже в самое ближайшее время в наши ряды вступят и целые школьные команды, - отметила председатель федерации дартса Тюменской области Ольга Тюшнякова.

Подведение итогов первенства, а также награждение победителей и призеров соревнований пройдет в этот же день, после завершения турнира. Участники, занявшие призовые места будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.