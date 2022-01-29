Почти половина тюменского бюджета уйдет на социальную сферу в 2022 году Фото: Мария Толстихина

На выполнение социальных обязательств в 2022 планируется выделить 48,9% всех расходов областного бюджета, в 2023 году – 52,4%, в 2024 году – 52,9%. Об этом «Тюменской линии» сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы.

- В целом структура расходов областного бюджета в 2022-2024 годах не претерпит существенных изменений, - отмечено в сообщении.

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу, а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе, расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификацию структуры региональной экономики.