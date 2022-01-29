В Тюменском медуниверситете открыли инновационный симуляционный класс

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Инновационный симуляционный класс для подготовки студентов по специальности «Стоматология» открылся в Тюменском государственном медицинском университете. Об этом рассказала «Тюменская линия».

Класс оснастили высокотехнологичными фантомами, симуляторами и стоматологическими микроскопами производства России и Швейцарии. Оборудование максимально приблизит студентов к реальным условиям работы врача-стоматолога, позволит применить на практике теоретические знания и отточить до автоматизма манипуляционные навыки.

- Современные технологии медицинского образования все больше разворачиваются в сторону фантомов и симуляторов. Конечно, это не заменяет общение с пациентом, но стоматология сегодня – одна из самых высокотехнологичных областей медицины: операционные микроскопы, хирургическое и диагностическое оборудование, высококачественные материалы, импланты нового поколения, поэтому сегодня университет должен иметь серьезную базу фантомов и симуляторов для обучения, – рассказал и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров.