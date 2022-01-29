В музее Тобольска отпраздновали День студента

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В канун праздника тобольский Дворец Наместника принимал участников лингвистической площадки, посвященной Дню Российского студенчества. Об этом рассказали в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Студенты медицинского колледжа имени В. Солдатова и Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева – (филиала) Тюменского государственного университета смогли проверить и подкрепить практикой знание английского языка и примерить на себя непростую роль экскурсовода.

Встреча прошла на базе выставочного проекта «Бронзе подобный», представляющего изделия легендарных Каслинского, Кусинского, Верх-Исетского чугунолитейных заводов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Для полного погружения в тему участники самостоятельно выполнили отливку из гипса, познакомились с предметами выставки и особенностями профессии, расширили свой словарный запас новыми терминами на английском языке, составили и защитили авторские экскурсионные тексты. В завершение каждый участник получил сувенир – слепок лапы тигра – символа 2022 года.