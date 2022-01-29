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Дом. Семья29 января 2022 5:10

Тюменцам рассказали о секретах работы в теплице

Февраль – лучшая пора для начала внутренних работ
Мария Толстихина
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Тюменцам рассказали о секретах работы в теплице

Тюменцам рассказали о секретах работы в теплице

Фото: Архив "КП"

Февраль как раз подходящее время для начала внутренних работ в теплице - уборке и дезинфекции. О подробностях подготовки к земельным работам рассказала «Мегатюмень».

В это время хорошо бы осмотреть конструкцию, чтобы устранить неполадки. Ремонтные работы выполняйте в погожий день, обязательно очищайте крышу теплицы от снега, чтобы она не проломилась под его тяжестью.

Эффективный способ борьбы с вредителями, по словам опытных огородников – серные шашки. Если хочется использовать классический метод, подойдет раствор из гашеной извести. Его готовят по такой пропорции: на 10 литров воды берут 3 килограмма извести плюс 0,5 килограмма медного купороса. Все тщательно перемешивают. Полученной смесью обрабатывают потолок, стены и каркас теплицы.

Также необходимо позаботиться об улучшении качества плодородности почвы. Для этого нужно регулярно менять грунт. Можно покупным, а можно приготовить его самостоятельно: смешать песок с дерновой землёй, добавить торф, известь и перегной.

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