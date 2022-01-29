В Тюмени расскажут историю девушки, переболевшей раком

Над фильмом работали два года Фото: Мария Толстихина

В Тюмени покажут ленту «Фильм про рак, в котором никто не плачет», премьера которой состоится 4 февраля. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Главную героиню сыграет Мария Мицъ, она одновременно и режиссер. В 2019 году у нее диагностировали рак молочной железы. За время лечения она познакомилась с другими онкобольными и решила снять свой фильм.

Главная цель режиссера – добиться более легкого отношения к болезни. Над картиной авторы проекта работали два года.

- Я очень надеюсь, что финал этого фильма станет новой главой в жизни зрителей. Новая философия жизни, пресловутая любовь к себе и умение на многие вещи реагировать по-другому — это то, что касается и онкопациентов, и людей без диагноза, — рассказала Мария Мицъ.