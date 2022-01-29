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Здоровье29 января 2022 3:13

В Голышманово впервые завезли аппарат для ЛОР-обследований

Мария Толстихина
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Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Архив "КП"

В Областную больницу №11 поступил современный видеориноларингоскоп. Оборудование для обследования ЛОР-органов здесь появился впервые.

Врачи, которые будут работать на новом оборудовании, прошли специальное обучение. Исследование представляет собой осмотр носа и носоглотки и позволяет получить точные данные о состоянии ЛОР-органов и сделать однозначные выводы о наличии или отсутствии патологии.

- Аппарат, действительно, замечательный. У него есть подсветка, изображение в высоком разрешении выводится на экран компьютера. С помощью видеориноларингоскопа можно выявить причины боли в горле, затрудненного дыхания, провести углубленное обследование. Он также помогает специалистам определиться с диагнозом в спорных случаях - можно провести фото- и видеофиксацию исследования и направить результаты в другие медучреждения для консультации, – рассказал врач-оториноларинголог Станислав Артеев.

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