Дачница со стажем назвала тюменцам главный секрет при выборе семян морковки

Дачница со стажем назвала тюменцем главный секрет при выборе семян морковки Фото: Татьяна Коркина

Для посадок на даче нужно выбирать чистый, одинакового размера и без примесей почвы посадочный материал, чтобы осенью собрать хороший урожай. По словам любителей выращивать собственные овощи, покупая семена, нельзя точно сказать, взойдут они или нет. Хотя есть несколько секретов, которые позволят взрастить корнеплоды.

К примеру, семена моркови нужно слегка потереть, чтобы появился нежный аромат, пусть даже через пакетик. Это говорит о свежести посадочного материала.

- Если тщательно прощупаете содержимое пакета и заметите в нем мусор или комки земли, не берите его, - говорит дачница со стажем Наталья Митрофанова.

Покупать семена лучше в специализированных магазинах и читать информацию на пакетике. Посмотрите на предлагаемый сорт, количество семян в пачке и время сева и сбора урожая.