В Областную инфекционку привезли новую бактерицидную установку для дезинфекции воздуха Фото: Татьяна Коркина

Новая импульсная ксеноновая бактерицидная установка для дезинфекции воздуха и поверхности помещений поступила в Областную инфекционную клиническую больницу в январе 2022 года. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в комплект входят: моноблок с ручкой, оснащенный четырьмя колесами для транспортировки, и пульт ДУ, работающий по радиоканалу.

Управлять установкой можно компьютеризированной системой, позволяющей задать индивидуальные режимы дезинфекции помещений объемов от 1 до 300 квадратных метров. Режимы, которые имеются в памяти, позволяют эффективно дезинфицировать помещения от разных штаммов бактерий, вирусов, микробактерий, плесневых и дрожжевых грибов.

По словам старшей медсестры ОИКБ Татьяны Колсановой, все данные об обеззараживании помещения заносят в журнал учета работы облучателя. Установкой легко управлять и легко передвигать из одного помещения в другое.

- Новое оборудование позволяет проводить дезинфекцию в короткие сроки и повышает эффективность обеззараживания воздуха и всех поверхностей в помещениях больницы, - заключила Татьяна Колсанова.