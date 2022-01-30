В Тюменской области зарегистрировали право собственности участника долевого строительства по электронке

В Тюменской области впервые зарегистрировали право собственности участника долевого строительства по электронке Фото: Татьяна Коркина

Первое право собственности дольщика по заявлению застройщика на основании передаточного акта, который подписали на бумаге и перевели на «электронку», зарегистрировало Управление Росреестра по Тюменской области. По данным пресс-службы ведомства, заявления и документы на регистрацию права собственности представлены через «Личный кабинет» на портале Росреестра. Госуслугу могут оказать в течение одного дня с момента поступления документов.

Напомним, с 30 декабря 2021 года застройщик может отсканировать передаточный акт после передачи объекта участнику долевого строительства, заверить его электронной подписью и направить заявление о регистрации права дольщика в электронном виде в орган регистрации прав, сообщает "Тюменская линия".