Названы противники ХК «Рубин» в последней выездной серии игр перед плей-офф

Фото: https://vk.com/hc_rubin_tyumen

Последнюю выездную серию перед плей-офф проведет тюменский ХК «Рубин» в рамках чемпионата ВХЛ сезона 2021-2022. Бороться за лидерство будут первые 16 команд в турнирной таблице, но нашим переживать нечего – выход «Рубина» уже определен, сообщает интернет-портал «Вслух.ру».

Судя по календарю ВХЛ, «Рубин» встретится со следующими командами:

- 3 февраля – со «Звездой» в Москве;

- 10 февраля – с «Ермаком» в Ангарске;

- 12 февраля – с «Соколом» в Красноярске»;

- 15 февраля – с «Металлургом» в Новокузнецке;

- 17 февраля – с «Омскими крыльями» в Омске.

То есть с теми, с кем «Рубин» играл на старте сезона. Путевку в плей-офф уже получил сосед по турнирной таблице – «Металлург», а у «Звезды» есть все шансы укрепить позиции и выйти в плей-офф.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в 2022 году ХК «Рубин» провел выездную серию матчей.