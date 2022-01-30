Где в Тюмени купить старые почтовые марки?

В Тюмени можно купить старые коллекционные марки по разумной цене. Фото: Почта России

Художественные марки прошлых лет могут купить в отделениях Почты России тюменские коллекционеры. Например, в отделении №26 (ул. Республики, 144) марки можно купить по соответствующему номиналу. В центральном отделении связи (ул. Республики, 144) есть художественные марки и почтовые карточки, правда, только новинки. А по календарным праздникам, ближайшие из которых – 23 февраля и 8 марта – тут гасят почтовую продукцию художественным оттиском, пишет «Мегатюмень».

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, старые марки можно купить в онлайн-магазине OZON, но их цена – в несколько раз дороже, тогда как на почте – от 7 рублей.

СПРАВКА «КП»

Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты и других филателистических материалов. Ими являются: марки, конверты, открытки, бланки с марками, оттиски почтовых штемпелей, почтовые формуляры, квитанции, наклейки и т.д.