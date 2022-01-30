Тюменцам советуют мыть питомцев специальным шампунем, а не брить их и стричь Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Животному необходимо избавляться от лишней шерсти: процесс линьки происходит круглый год, а, когда в квартирах тепло, линяют питомцы чаще обычного. Об этом рассказала тюменский грумер Дарья Чернышова. По её словам, собачек и кошечек может спасти регулярное вычесывание или экспресс-линька. А вот стричь и брить животных не рекомендуется, ведь страдает качество шерсти.

Лучше всего воспользоваться экспресс-линькой. Это мытье животного специальным ветеринарным шампунем, улучшающим отделение отживших волосков шерсти. После этого нужно нанести бальзам, просушить и прочесать животное. Шампунь и бальзам нужно наносить на животное не более 10 минут, и сразу смывать нельзя.

- Не каждое животное будет ее терпеть. Особенно капризны кошки. Для них это серьезный стресс. С собаками работать проще, - рассказала изданию «Тюменская область сегодня» Дарья Чернышова.

Специалист считает, что время процедуры зависит от размера животного и качества шерсти. Если ситуация идеальная, то на все про все уйдет около часа. А вот с мей-кунами придется повозиться около трех часов, пока не вычешешь все колтуны.

Грумеры пользуются гребнем и стикером-пуходеркой. Вычесывать шерсть животного можно раз в неделю (если он пушистый), для гладкошерстного животного подойдет ежемесячное вычесывание.