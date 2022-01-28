«Здесь дети ходят в школу». Жителей Тобольска предупреждают о своре агрессивных собак

Жителей Тобольска предупреждают о своре агрессивных собак.

Жителей Тобольска предупреждают о своре агрессивных собак. Горожане просят администрацию города принять соответствующие меры.

«В 7а микрорайоне в районе Электросетей рядом с автобусной остановкой обитает свора собак. У них недавно родились щенки. И их постоянно подкармливают местные жители. Собаки агрессивные. Рядом через дорогу от леса жилые дома. Собаки лают всю ночь напролёт», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Автор послания уведомляет, что по этой дороге (как раз мимо леса) каждый день дети ходят в школу № 17, а также взрослые идут на работу: «Давайте не будем дожидаться очередной трагедии».

Правда, поддержали мужчину не все: «Они кушать просят, чтоб было чем деток своих накормить. Жаль, вы не понимаете собачьего языка»; «Сами встали и специально вызывают агрессию у собак! Когда собаки не голодные, то они и не агрессивные! Приюты нужно создавать нормальные, а не для галочки!».

А вот Елена О. утверждает, что «не так давно на ребенка накинулась там собака, хорошо, что с бабушкой шла». Варвара К. живет рядом с этим местом и успокаивает: «Ночью лай этих собак нас не беспокоит, так как окна у нас еще закрыты. Возможно, столкнемся с этим позднее. Щенки у них были по осени, сейчас нет. Иногда тоже подкармливаем этих собак, на людей совершенно не агрессируют, некоторые даже дают себя погладить. Лают на других собак. Глядя в окно, можно увидеть, как дети бегают рядом по сугробам, и ни одна из собак еще никого не покусала».

«Чтобы оставить заявку на отлов животных без владельцев, необходимо позвонить по телефону 265823, по будням с 8 до 17 час, перерыв на обед с 12 до 13 час. В остальное время – номер ЕДДС 112», – подсказали в тобольском приюте.

Житель Тюмени Александр Ядрышников ночью столкнулся со стаей бродячих собак. Примерно в половине первого он со своей собакой прогуливался в районе дома № 62 на улице 50 лет Октября, когда их окружили около двадцати животных, настроенных вовсе не дружелюбно.

«Ощущения непередаваемые, эмоции переполняют, слова подобрать до сих пор трудно. В своей жизни подобного никогда не встречал и никому не советую. Обошлось без травм, удалось отпугнуть. Настоятельно прошу ответственные органы обратить на ситуацию внимание, могут пострадать люди. К сожалению, фото и видео не прилагаю, было не до съёмок, но думаю, такую стаю в городе не заметить невозможно», – пишет местный житель в социальных сетях.

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